العصائب: اغلب القوى السياسية ترفض نتائج الانتخابات والحديث عن التفاهمات سابق لاوانه

اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الاحد، ان اغلب القوى السياسية ترفض نتائج الانتخابات التي تم اعلانها من قبل المفوضية، مبينا ان الحديث عن التحالفات السياسية مازالت مبكرة.

وقال الربيعي في تصريح صحفي ان ” جهات السياسية ترفض النتائج المعلنة سيما تحالف الفتح وكتلة حقوق ودولة القانون والنهج الوطني والعقد الوطني”.

واضاف ان “الكتل السياسية تنتظر الطعون المقدمة امام القضاء من اجل حسم موقفها بشان التحالف مع القوى السياسية الاخرى”، مشيرا الى ان “الحديث عن التحالفات السياسية مازال مبكرا الا ان هناك تفاهمات بين الاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية”.

وكانت كتل الاطار التنسيقي أعلنت، مساء امس السبت، عن رفضها الكامل لنتائج الانتخابات وحملت المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي.