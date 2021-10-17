الفتح: لدينا أدلة تثبت تورط الامارات بالتلاعب في نتائج الانتخابات

أكدت المرشحة عن تحالف الفتح زينب الموسوي، الأحد، أن التحالف يمتلك أدلة تثبت ضلوع الامارات بمؤامرة تغيير نتائج الانتخابات.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “بريطانيا والامارات وراء سرقة أصوات الفتح ومنحها لجهات داخلية مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت، أن “هناك أدلة تثبت تورط الإمارات بعدم صعود ممثلي قوى المقاومة إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “الفتح هو الصوت الحقيقي المدافع عن الحشد من التدخلات الخارجية “.

ولفتت إلى أن “الأيام القادمة سيثبت للجميع مدى تدخل الإمارات بعملية تغيير النتائج لصالح قوى سياسية أخرى”.

واتهمت حركة حقوق العراقية في وقت سابق دول خارجية وداخلية بمنع وصول قوى المقاومة إلى البرلمان.