عصائب اهل الحق: هناك مخطط وضع قبل إجراء الانتخابات لاستهداف الحشد الشعبي

اكد مسؤول المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي، الأحد، وجود مخطط كبير قبل إجراء الانتخابات لاستهداف منظومة الحشد الشعبي.

وقال العبادي ل /المعلومة/ ان “جملة من المؤشرات ظهرت قبل إجراء الانتخابات بهدف اضعاف الحشد الشعبي والغطاء السياسي له في البرلمان والمتمثل بكتلة الفتح”.

وأضاف ان “اولى المخططات كانت بعد انتهاء الانتخابات هو تمييع او حل الحشد الشعبي من خلال دمجه”.

واشار العبادي الى ان “مشروعا امريكيا خليجيا بالتعاون مع جهات من داخل البلد يهدف الى تعرية الحشد الشعبي سياسيا وتفتيته في المستقبل وعدم اخذ دوره الفاعل في قبة البرلمان وإنهاء ما يقوم به في مواجهة التنظيمات الارهابية”.