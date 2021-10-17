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نائب سابق يحذر من حرب أهلية ويدعو الى عملية العد والفرز اليدوي لجتنبها


حذر النائب السابق سعد المطلبي، الاحد، من حرب اهلية اذا بقيت مفوضية الانتخابات على رأيها دون الرجوع للعد والفرز اليدوي.

وقال المطلبي في تصريح صحفي إن ” الحلول الان غائبة من مفوضية الانتخابات واذا لم تجد الحلول المناسبة ستكون في نهاية المطاف حرب اهلية  ” مبيناً أن ” العد والفرز اليدوي يرضي جميع الاطراف “.

وأضاف أن ” الحل المثالي لتجنب جميع الاشكاليات هو التوجه للعد والفرز اليدوي في كافة المحطات والتاكد من صحتها ومطابقتها “.

وأشار الى ” ضرورة التوجه للعد والفرز اليدوي كونه اصبح مطلب واحد من قبل الجميع وعلى المفوضية أن تلبي هذا الطلب “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.

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