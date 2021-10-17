عمليات بغداد تعلن القبض على 28 متهماً بينهم إرهابيان وضبط مخدرات وأسلحة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على 28 متهماً بينهم إرهابيان في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان إنه "قوة من اللواء (٤٢)، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال إرهابيين إثنين مطلوبين وفق المادة ٤/١ إرهاب في جانب الرصافة شرقي بغداد".

وأضاف البيان، إن "القوات الأمنية نفذت كذلك، عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع الرصافة، نتج عنها اعتقال (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متعاطي مواد مخدرة".

وتابع، إن "المفارز المشتركة أستمرت بتنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية وتمكنت خلالها من اعتقال (١٣) متهما بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة، ومصادرة (١٣) مسدسا وبندقيتين اثنتين و(١٨٨) اطلاقة وكمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة مع ثلاثة أجهزة تعاطي".

وأكد بيان عمليات بغداد "تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".