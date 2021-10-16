حركة حقوق: الانتخابات جريمة شرعية حدثت تحت انظار الجميع

اعتبرت حركة حقوق، السبت، الانتخابات جريمة شرعية حدثت تحت انظار الجميع.

وقال عضو الحركة محمد الركابي في تصريح صحفي إن ” الانتخابات جريمة شرعية وهي الاسوء في تاريخ العراق “مبيناً أن” الانتخابات زورت من الالف الى الياء وتحت انظار الجميع “.

وأضاف أن ” التزوير هذه المرة لم يحدث في الصناديق وانما حدث بكل شيء اخر لانهم حافظوا على الصناديق وتركوا كل شيء متاح “.

وأشار الى ” ضرورة محاسبة جميع من تورط بتزوير هذه الانتخابات التي تعد اسوء انتخابات وهي بصمة سوداء في تاريخ العراق “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.