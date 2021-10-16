صادقون: الحشد الشعبي رأس الحربة وخاب من يريد حله او دمجة

رفضت كتلة صادقون النيابية، السبت، المساعي الرامية لحل الحشد الشعبي او دمجه باي شكل من الاشكال.

وقال عضو الكتلة، احمد الكناني، في تصريح صحفي انه” لن نسمح وخاب كل من أراد حل الحشد الشعبي او دعا الى ذلك مهما علت مرتبته لأنه رأس الحربة في الوقت الحالي وركيزة مهمة في العملية الأمنية داخل العراق”.

واضاف، ان” الحشد الشعبي اثبت اليوم بالدليل بانه الضمان الحقيقي لوحد العراقيين وهو الجهة الوحيدة التي أجمعت عليه كل فئات وقوميات العراق واصبح المسيحيين والسنة يطالبون ببقائه في مناطقهم لقدرته على ضبط الامن”.

وأشار الى ان” من يرى غير هذا الامر عليه ان يراجع ذكريات عام 2014 ومكانته عندما وقف الحشد في وجه الإرهاب ومنعه الخطر عن المقدسات والبلاد بصورة عامة”