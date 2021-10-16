الفتح: تعرضنا لمؤامرة تستهدف الحشد الشعبي

أكد النائب السابق عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، أن تحالفه تعرض لمؤامرة تستهدف الحشد الشعبي، باعتباره الجهة المدافعة عن الحشد.

وقال الموسوي في حديث صحفي إنه “تمت سرقة أصوات الفتح من أجل ضرب الحشد الشعبي باعتبارنا الجهة المدافعة عن حقوقه”.

وأضاف أن “هناك جهات داخليى ودولية تريد ضرب الحشد وبعد عجزها عن استهدافه عسكريا، لجئت لاستهدافه سياسيا، عبر ضرب الكتل المدافعة عنه ومنها تحالف الفتح”.

وأبدى الإطار التنسيقي للكتل الشيعية رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة، معتبرا أنها لم تمثل أصوات الناخبين الحقيقية.