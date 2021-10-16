اهل الحق: المفوضية لم تحتسب مليوني صوت لكتلة الفتح

اكد مسؤول المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي، السبت، ان النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات تحيطها الكثير من علامات الاستفهام، مبينا أن المفوضية لم تحتسب مليوني صوت لكتلة الفتح.

وقال العبادي في تصريح صحفي ان “النتائح الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات جعلتنا نشكك في مصداقيتها، لاسيما وان هناك ادلة كثيرة على عدم نزاهتها اهمها عدم مطابقة الاشرطة التي زودتها المفوضية لمراقبي الكيانات بما اعلن من قبل المفوضية”.

واضاف ان “لدى كتلة الفتح ادلة تثبت وجود اكثر من مليوني صوت لم يتم احتسابها لحد الان، وان المفوضية لم تكن بقدر هذه المسؤولية”.

واشار العبادي الى ان “طريقة اعلان النتائج للانتخابات كانت طريقة مشبوهة وتحتاج الى اعادة نظر”.