نائبة سابقة: نسبة المشاركة في انتخابات نينوى لم تتجاوز 19 بالمئة

أكدت النائبة السابقة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي، السبت، أن المحافظة شهدت اقبالا ضعيفا عكس ما أعلنت عنه مفوضية الانتخابات.

وقالت العبيدي في تصريح ل /المعلومة/ إن “نسبة المشاركة في الساحل الأيمن من الموصل لم تتجاوز ١٩ بالمائة”، مشيرة إلى أن “الأرقام التي تحدثت عنها مفوضية الانتخابات غير دقيقة “.

وأضافت “اننا نستغرب من إعلان نسبة المشاركة قد تجاوزت ٤٠ %”، لافتة إلى أن “هناك جملة من الملاحظات حول أداء عمل مفوضية الانتخابات”.

واعتبرت أن “تأخر إعلان النتائج يثير الكثير من علامات الاستفهام”.

وكانت كتل سياسية أكدت عدم إمكانية الوثوق بنتائج المفوضية إلا بعد إجراء العد والفرز اليدوي لكامل المحطات.