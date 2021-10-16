عضو تحالف الفتح، مختار الموسوي : ضغوطات خارجية على الحكومة لاهمال الملفات المهمة

اكد عضو تحالف الفتح، مختار الموسوي، السبت، بان حكومة الكاظمي لا تملك اي سلطة لإدارة أي مرفق في الدولة لأسباب خارجية.

وقال الموسوي، في تصريح ل /المعلومة/، ان” الضغوطات الخارجية والتوجيه الذي يأتي للحكومة الحالية افقدها السيطرة مسك زمام الأمور والتصور بمسؤولية تجاه القضايا السيادية في العراق”.

واضاف، انه” لا يوجد شك بوجود ضغوطات على الحكومة الحالية لعدم القيام بواجباتها على اتم وجه بل متيقنين من هذا الامر والا تصرفها مع بعض الأطراف بغض الطرف وعدم النظر الى الأخطاء التي ترتكبها لا يوجد له وصف غير ذلك”.

وأشار الى ان” المحافظات العراقية ملك لساكنيها وليس مورد تابع لجهة سياسية تمنحه مقابل تنازلات ودعم او كسب منصب سياسي على حساب المواطنين في تلك المحافظات”