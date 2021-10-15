النزاهة تكشف عن نيتها استرداد اكثر من ملياري دولار من الاموال المهربة للخارج

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية العام الماضي 2020.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “مجموع الاموال المُستردة من داخل العراق وخارجه، فضلا عن الاموال المحكوم باستردادها والمحجوزة بلغت (1,417,900,842) دولارا، و(33,582,725) يوروا، و(2,329,521) جنيها استرلينيٍّا، و(951,428,263,286) دينارا عراقيٍّا، و(720,529) دينارا أردنيٍّا، و(3,652) فرنكا سويسريٍّا، فضلاً عن الحجز على (14) أربعة عشر عقاراً، و(5) حصصٍ في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ”.

وبيَّن العباسي، أنَّ “دائرة الاسترداد في الهيئة تمكَّنت من استرداد ما يُقارِبُ (17,700,000) دولار، فيما تمكَّنت من حجز أموالٍ في دولٍ أخرى تُقدَّرُ بـ (4,170,000) دولار يُنتظَرُ استردادها قريباً”، لافتاً إلى “سعي الدائرة لاسترداد ما مجموعه (2,200,000,000) دولارٍ تُمثلُ الأموال التي صدرت قراراتٌ قضائيَّةٌ باستردادها عن المحاكم العراقيَّة”.

يذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع أيلول الماضي تقريرها نصف السنوي لعام 2021 والذي أشار الى أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت وصدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها وتمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) دينارا عراقيا، و(4,920,096,137) دولارا