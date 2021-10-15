محلل سياسي : : لغة الارقام لا يمكن ان تثبت علو كعب طرف على آخر بتسمية رئيس الحكومة

استغرب المحلل السياسي حازم الباوي التكهنات المتسارعة بخصوص الجهة التي سترشح شخص رئيس مجلس الوزراء في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “شعور الزهو المبكر دائما ما اثبت خلافه عبر التجارب الانتخابية السابقة كون جميعها جائت برؤساء وزراء توافقي لايتناسب مع النتائج التي حققتها الكتل خلال السباق”.

واضاف ان “المشهد السياسي الحالي والمقبل لن يختلف عن الماضي وان الحديث عن شخص من يدير المنصب الاهم سابق لاوانه كوننا سنكون على موعد مع جولات ومفاوضات وكواليس وتنازلات وانشقاقات من جهة وانضمام لطرف آخر”.

ولفت الباوي الى ان “لغة الارقام لا يمكن ان تثبت علو كعب طرف على طرف آخر بتسمية رئيس مجلس الوزراء وان خاتمة المطاف ستشهد الغلبة لمن يكون مقبولا او بارعا بقضم الارقام من ساحة المقابل وضمها اليه”.