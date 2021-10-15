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الاستخبارات العسكرية: سنقبض على كل منتسب يسيء او أساء للجيش العراقي وقادته


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، انها ستقبض على كل منتسب يسيء او أساء للجيش العراقي وقادته.

المديرية قالت في بيان "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام عددا من المتتسبين بنشر كتابات وتعليقات مسيئة للجيش العراقي البطل ولبعض القيادات العسكرية البطلة التي كان ومازال لها الدور البارز في الاسهام بتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابي وانتصارات ميدانية اخرى".

واضاف البيان، "وقد بلغ الحال ببعض المنتسبين ان يطعنوا ويشهروا بجيشهم و قادتهم بافتراءات بعيدة عن السياقات والضبط العسكري وهو ما شكل اتجاها سلبيا لدى المواطن الذي يكن احترامه لجيشنا وقادته الابطال في كافة مواقعهم".

وتابع، "وازاء تكرار وتعدد حالات التشهير الكاذبة والمنطلقة بدوافع واغراض مشخصة لدينا بات لزاما علينا ان لا نقف مكتوفي الايادي ازاء هذه التصرفات المسيئة ولا يمكن لنا السكوت عنها فهي لا تمت للضبط العسكري باي صله وتساهم في احباط الروح المعنوية لمنتسبينا وهذا ما يبغية الأعداء".

واتم البيان، "وليكن بعلم الجميع بان جيشنا الباسل خطاً احمراً لا نسمح لاي كان بتجاوزة او الاساءة اليه وسنرد بقوة على ذلك".

واوضح انه "ففي الوقت الذي نعلن فية القبض على كل منتسب يسيء او اساء للجيش العراقي وقادته وإحالته للقضاء لينال جزائه العادل، نؤكد بان ابواب المسؤولين في وزارة الدفاع مفتوحة لكل المنتسبين ابتداءً من الوزير ورئيس اركان الجيش و نائب قائد العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية وكافة المسؤولين الكبار بالوزارة لتلقي الشكاوى والالتقاء بالمنتسبين والاستماع الى شكواهم ومظالمهم ولنا في ذلك الاف المواقف".

وذكر البيان، "نهيب بالاخوة في مواقع التواصل والوكالات والوسائل الاعلامية كافة بعدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة في وزارتنا".

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