حركة حقوق تطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الكامل لجميع المراكز والمحطات الانتخابية

طالبت حركة حقوق، بإعادة العد والفرز اليدوي الكامل لجميع المراكز والمحطات الانتخابية.
وذكرت الحركة في بيان ان “في حال رفض المفوضية العد والفرز اليدوي لجميع المراكز سندعو جماهيرنا للاعتصام السلمي، اذ نطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الكامل لجميع المراكز والمحطات الانتخابية”.
واضافت: “أبوابنا مفتوحة لجميع المرشحين من مختلف الكتل والمكونات ممن يشعرون بضياع حقوقهم وندعوهم للتواصل، نواصل حراكنا السياسي بشكل مكثف مع الفرقاء كافة لبلورة مواقف حازمة وحاسمة ازاء التلاعب بارداة الناخبين”.
وبينت ان “هناك تخبط وتضارب مريب للأنباء حول نتائج الانتخابات النهائية، فبعد أن كشفت المفوضية أن موعد اعلانها سيكون بعد 20 يوماً، حسين الهنداوي مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات يصرح بأن النتائج النهائية ستعلن ظهر غد الجمعة”.
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