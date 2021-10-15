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المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط بميناء ام قصر


اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهيأة، في بيان،انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط ثمانية حاويات منجزة معامالاتها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود غش و تلاعب في التصريحة الكمركية وجميع المواد المضبوطة ممنوع من الاستيراد و معدة للتهريب".

واشارت الهيأة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

 

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المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط بميناء ام قصر
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