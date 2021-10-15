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تزامنا مع بدء العام الدراسي.. الصحة تضع شرطا على الهيئات التدريسية والطلبة


وضعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، شرطا لدخول الجامعات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان  أن "وزارتنا تثمن وتقدر التعاون والتنسيق من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية منذ بدء الجائحة ولحد الان".

وتابعت، "لقد حرصت وزارتنا على التأكيد من خلال بياناتها المتكررة بأن خطر جائحة كوفيد ١٩ لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل".

واشارت الوزارة الى، ان "الوباء ما يزال نشطًا في اغلب دول العالم، مع وجود احتمالية حدوث موجات وبائية مستقبلية أخطر بسبب التحورات المستمرة في تركيبة الفيروس الجينية، وخاصة في بلدنا بسبب ضعف الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية عند الاغلبية من أفراد المجتمع، لذا تؤكد وزارتنا على أهمية التطعيم باللقاحات لتقليل حدة الموجات في حال حدوثها لا سامح الله، وهذا ما لاحظناه جليا في الدول التي حققت نسبًا عالية من التغطية بالتطعيم لمجتمعاتها، فقد شهدت تلك الدول انخفاضا كبيرا في عدد الراقدين في المستشفيات وتقليل نسب الوفيات في تلك البلدان، لذا يبقى اللقاح هو السبيل الوحيد امام البشرية لكبح جماح والسيطرة على الوباء لضمان عودة الحياة لسابق عهدها وانهاء كافة الاجراءات الصحية المقيدة لحركة لمواطنين".

ولفتت الى أنها "تحرص على سلامة طلبتنا الاعزاء و تدعو وزارة التعليم العالي للاستمرار بالتنسيق والتعاون لتنفيذ الاجراءات والقرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بزيادة نسب التغطية باللقاحات والتي نصت على:-عدم السماح بالدوام للهيئات التدريسية والطلبة في كافة الجامعات الحكومية والاهلية الا بعد ابراز شهادة التطعيم باللقاح أو نتيجة فحص سالبة لكوفيد ١٩ أسبوعيا".

واردفت الوزارة، انها "شرعت على تشكيل فرقٍ تلقيحية متعددة في كافة الجامعات العراقية لتسهيل عملية تلقيح الهيئات التدريسية والطلبة، كما نؤكد على استعدادنا التام لدعم وزارة التعليم العالي بكل الامكانيات المتاحة لانجاح خطتها الدراسية للعام الحالي للحفاظ على صحة وسلامة طلبتنا الاعزاء وتوفير البيئة الصحية المناسبة للتعليم".

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