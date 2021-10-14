مرشح : يؤكد فقدانه اكثر من 3 الاف صوت في ظروف غامضة بديالى

كشف عضو مجلس النواب المنحل عبد الخالق العزاوي، الخميس، عن فقدانه اكثر من 3 الاف صوت في انتخابات ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” مقارنة بسيطة بين اجمالي الاصوات التي حصلت عليها من خلال اشرطة المحطات الانتخابية وبين ما اعلنت المفوضية من نتائج قبل يومين تظهر فقداني 3 الاف صوت في ظروف غامضة”.

واضاف العزاوي،ان” لانعرف اين ذهبت الاصوات والمفوضية تشير الى وجود محطات لم تفتح حتى الان متسائلا لماذا اذن عرضتم النتائج دون الدلالة الى عدد ما تبقى من المحطات من اجل تفادي اشكالات نحن في غنى عنها”.

واشار الى ان” عرض نتائج الانتخابات بهذا الالية دون بيان مكثف لما يجري يعطي علامات استفهام كبيرة لدى الراي العام ما يستدعي توضيح الصورة من قبل المفوضية من خلال الاجابة الواضحة لكل التساولات المطروحة سواء للمرشحين او الكتل السياسية”.

وقدم العشرات من مرشحي ديالى شكاوي وطعون خلال اليومين الماضية الى مفوضية الانتخابات”