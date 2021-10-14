بينهم إرهابيان.. القبض على 12 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 12 مطلوبا قضائيا بينهم إرهابيين اثنين، وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان إن "قوة من اللواء الـ (55) فرقة المشاة السابعة عشر، تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة المحمودية".

وأضافت البيان، إنه "وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 ارهاب، توجهت قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب أبو غريب وتم رصد تواجده والقاء القبض عليه في منطقة "النصر والسلام" ضمن قضاء ابو غريب".

إلى ذلك تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتها الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة.