خبير انتخابي: القانون الزم المفوضية باعلان جميع النتائج ب24 ساعة

اكد الخبير الانتخابي، عادل اللامي، الخميس، إن مجلس النواب وضع مادة في قانون الانتخابات التزمت المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة.

وأضاف اللامي في تصريح ل/المعلومة/إن ” التدخل في عمل المفوضية وفرض مادة عليهم ساعدت في اعلان نتائج غير مرضية ” مبيناً أن ” الوقت قليل بالنسبة للاصوات التي اشتركت في العملية الانتخابية “.

وأضاف أن ” لا يوجد قانون يتضمن هكذا شرط لانها مسألة تنفيذية تقديرية وتحتاج الى وقت اكثر من 24 ساعة ولو تركوا الامر لمفوضية الانتخابات واخذوا وقت اكثر من المفروض عليهم لكانت مضبوطة”.

ولفت الى أن ” قرار أعلان النتائج من المفترض على المفوضية أن تتخذه وتاخذ الوقت اللازم له وليس قانون يفرض عليها وهذا ما حصل “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.