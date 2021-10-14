الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 63 لغما و49 عبوة ناسفة في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط 63 لغما و49 عبوة ناسفة غرب الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إن "عمليات البحث والتفتيش عن مخلفات داعش من الأسلحة والاعتدة والمتفجرات مستمرة، ووفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالاشتراك والتنسيق مع فصيل استطلاع اللواء الثامن أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العبوات والألغام في منطقة الريحانة التابعة لقضاء عنه".

وبين أن الكدس تضمن "63 لغم ضد الدروع محلي الصنع، و49 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 10لتر، ومقذوفا قنابر هاون عيار 120ملم".

ولفت إلى ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".