القبض على متهمين شاركا في تفجير سيارة مفخخة بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على متهمين اثنين، شاركا ودبرا تفجير عجلة مفخخة في مدينة الرمادي مطلع الشهر الجاري.

وقالت الخلية في بيان لها إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحه وبمتابعة من وزير الداخلية وإشراف قائد شرطة محافظة الانبار، تمكن أبطال قسم مكافحة إجرام الأنبار من القاء القبض على اثنين من المتهمين الإرهابيين الذين شاركا وخططا ودبرا تفجير العجلة المفخخة في 3102021 في مدينة الرمادي بالقرب من آمرية افواج طوارئ التابعه لقيادة شرطة الأنبار".

وأضاف، "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً من خلال عرض اعترافاتهما بعد إكمال مجريات التحقيق".

وانفجرت عجلة مفخخة (3 تشرين الأول 2021) في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بالقرب من كراج مجاور لقيادة شرطة المحافظة.