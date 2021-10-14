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استخبارات الحشد الشعبي تطيح بناقل "داعش الارهابي " في الطارمية


أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ناقل عصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وذكرت المعاونية في بيان إنه "بناءً على معلومات استخباريه دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم اعتقال ناقل إرهابيي داعش المدعو (ق. أ. ع)، مبينة ضبط أسلحة وعتاد كان يخفيها الإرهابي قرب داره".

وأضافت، ان "الواجب تم بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي في الطارمية اللواء ٥٩".

ودعت المعاونية بحسب البيان، "الى الاخبار عن كافة المعلومات والشبهات الأمنية على الرقم الساخن ٤٨١".

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