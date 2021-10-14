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وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات.. سارة اياد علاوي تطعن بنتائج الدائرة الثانية عشر


قدمت مرشحة ائتلاف الوطنية سارة اياد علاوي، اليوم الخميس، طعناً بالنتائج الاولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب الى رئيس مجلس المفوضين،

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية في بيان ان "مرشحتنا سارة اياد علاوي قدمت طعناً بالنتائج الاولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب الى رئيس مجلس المفوضين، والتي تم نشرها على الموقع الالكتروني للمفوضية بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١".

وتابع البيان، "وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات في المراكز و المحطات الانتخابية ضمن الدائرة رقم ١٢ في محافظة بغداد كما سجلنا العديد من الشكاوي والخروقات الخطيرة التي صاحبت العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع من طرد مراقبين الكيانات السياسية من قاعات الاقتراع ومنهم مراقبين ائتلاف الوطنية الذين لم يشهدوا العد والفرز لصناديق الاقتراع و امام انظار موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم اعطائهم تقرير نتائج محطات الاقتراع بعكس الاتفاق والذي نص على اعطاء النتائج الى مراقبي الائتلافات المختلفة".

واردف ، "كذلك الفوضى التي رافقت الانتخابات، وعليه طالبنا المفوضية بإحتساب الاصوات من خلال إعادة العد الفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية وقبول كافة الشكاوى المقدمة في الدائرة اعلاه".

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وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات.. سارة اياد علاوي تطعن بنتائج الدائرة الثانية عشر
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