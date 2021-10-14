الأخبار

النزاهـة تضبط اختلاسات ومبالغـة بمصروفات في صحة وبلدية النجف


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن وجود مبالغةٍ في المبالغ المصروفة؛ لتأهيل إحدى الساحات، فضلاً عن اختلاس مبالغ في مديريَّة البلديَّة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط الأولى التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف بناءً على مُذكرةٍ قضائيَّـةٍ، أشارت في بيان  إلى أنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، كشفت عن وجود مبالغةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل إحدى الساحات في المحافظة".

وأضافت أنَّ "المبلغ المصروف لتأهيل الساحة تجاوز (113,000,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ كبيرٌ قياساً بحجم الأعمال المنجزة، لافتةً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمبالغ المصروفة".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في أحد مستشفيات المحافظة؛ لقيامه باختلاس المبالغ التي تمَّ تحصيلها بموجب "جلود المحاسبة" في المستشفى"، لافتة إلى أنَّه "تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بطلبات الإخراج المخزنيِّ وسجلات تسلُّم وتسليم "جلود المُحاسبة"، ومحاضر لجان الجرد والمُذكَّرات الداخليَّة في المُستشفى".

 

وبيَّـنت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات، بعد تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين وعرضهما عليه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهـة تضبط اختلاسات ومبالغـة بمصروفات في صحة وبلدية النجف
الصحة تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا
تغريدة المسؤول الأمني لكتائب حزب الله " أبو علي العسكري " حول تزوير نتائج الانتخابات
الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يحذر من المضي بنتائج "انتخابات تشرين"
بالفيديو .... معلومات خطيرة حول كيفية تزوير الانتخابات لابعاد القوى الوطنية عن المشهد السياسي من خلال الهوية البايومترية
النائب السابق كاطع الركابي: آلية الانتخابات غريبة جداً والاصوات سرقت امام الانظار
22 طعن في انتخابات ديالى خلال 24 ساعة
توضيح بشأن فوز المرشحة المتوفية "أنسام مانوئيل"
عضو حركة حقوق حلى الجابري : الارقام التي لدينا مغايرة تماماً لما اعلنتها المفوضية
صادقون: أصوات ناخبي الفتح تم تحويلها الى أحزاب مقربة من أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك