النزاهـة تضبط اختلاسات ومبالغـة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن وجود مبالغةٍ في المبالغ المصروفة؛ لتأهيل إحدى الساحات، فضلاً عن اختلاس مبالغ في مديريَّة البلديَّة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط الأولى التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف بناءً على مُذكرةٍ قضائيَّـةٍ، أشارت في بيان إلى أنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، كشفت عن وجود مبالغةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل إحدى الساحات في المحافظة".

وأضافت أنَّ "المبلغ المصروف لتأهيل الساحة تجاوز (113,000,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ كبيرٌ قياساً بحجم الأعمال المنجزة، لافتةً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمبالغ المصروفة".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في أحد مستشفيات المحافظة؛ لقيامه باختلاس المبالغ التي تمَّ تحصيلها بموجب "جلود المحاسبة" في المستشفى"، لافتة إلى أنَّه "تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بطلبات الإخراج المخزنيِّ وسجلات تسلُّم وتسليم "جلود المُحاسبة"، ومحاضر لجان الجرد والمُذكَّرات الداخليَّة في المُستشفى".

وبيَّـنت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات، بعد تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين وعرضهما عليه".