النائب السابق كاطع الركابي: آلية الانتخابات غريبة جداً والاصوات سرقت امام الانظار

اعتبر النائب السابق كاطع الركابي، الاربعاء، إن هذه الانتخابات لها آلية غريبة جداً .

وقال الركابي في تصريح صحفي إن ” الاصوات التي سرقت بالالاف وهناك مرشحين تمت سرقتهم 2000 صوت او اكثر مما سبب خسارتهم في السباق الانتخابي وذهاب الاصوات الى اشخاص لم يقدموا شيء للبلد “.

وأضاف أن ” نقل الاصوات من مرشح الى اخر اثر تأثيرا كبير على مجرى الانتخابات وغير النتائج وخرج لنا بوجوه سرقت قبل أن تصل الى البرلمان “.

وأشار الى ” ضرورة محاسبة جميع من تورط ونقل الاصوات من شخص الى اخرى وعلى مفوضية الانتخابات والجهات المسؤولة أن تتخذ خطوات حقيقية قبل فوات الاوان “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.