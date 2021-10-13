22 طعن في انتخابات ديالى خلال 24 ساعة

كشف المراقب للشان الانتخابي في ديالى ليث العبيدي، الاربعاء، عن تقديم 22 طعن من قبل مرشحين في الانتخابات النيابية.

وقال العبيدي ل /المعلومة/ إن “22 طعنا قدم بشكل رسمي لمفوضية الانتخابات في بعقوبة من قبل مرشحين خلال الساعات 24 الماضية، لافتا الى ان الاعداد تتزايد وربما تصل الى ارقام اعلى خاصة في ظل وجود الكثير من علامات الاستفهام حول النتائج”.

واضاف، ان “عدم تطابق اشرطة المحطات مع ما اعلنته المفوضية اثار حفيظة اغلب المرشحين وخلق حالة من القلق خاصة في ظل وجود تاكيدات بان بعض المرشحين تفاجئ بالارقام التي اعلنتها المفوضية والتي لاتتطابق مع ما وصلته من اشرطة في المحطات.

واشار الى ان المفوضية وحسب القوانين ملزمة بالاجابة على كل الطعون وفق الاطار الزمني الذي وضعته.

وكانت نتائج الانتخابات اثارت قلق الراي العام في ديالى من انها قد تقود الى ازمة اخرى في المحافظة.