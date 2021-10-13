صادقون: أصوات ناخبي الفتح تم تحويلها الى أحزاب مقربة من أمريكا

اتهمت المرشحة عن كتلة الصادقون زينب الموسوي، الاربعاء، دول اجنبية بسرقة أصوات تحالف الفتح ومنحها لكتل مقربة منها.
وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “جهات خارجية وداخلية تقف وراء سرقة أصوات ناخبي تحالف الفتح ومنحها لأحزاب مقربة من دول اجنبية”.
وأضافت، أن “النتائج التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات لا تمت للاصوات التي حصل عليها الفتح”، مشيرة إلى أن “أمريكا ومن يقف خلفها تقف وراء منع حصول الفتح على استحقاقه الانتخابي “.
واتهمت حركة حقوق العراقية في وقت سابق دول خارجية وداخلية بمنع وصول قوى المقاومة إلى البرلمان
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