الرد السريع تدمر عددا من مضافات داعش في امرلي

اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء،عن تنفيذ عملية تفتيش في قضاء آمرلي وتدمير عددا من المضافات التابعة للمجاميع الارهابية.

وقالت الفرقة في بيان ان "الفوج الثالث/ اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع نفذ عملية تفتيش لعدة قرى في اطراف قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة".

واضافت ان "العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات وتفتيش قرية بئر الذهب وقرية اوج تبه لغرض قطع الطريق على المجاميع الارهابية التي كانت تتخذ هذه القرى منطلقا لتنفيذ عملياتها الارهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية.