مكتب كربلاء الانتخابي: الأصوات التي اضيفت الى النتائج الأولية لم تغير من اسماء المرشحين

أعلن مكتب كربلاء الانتخابي، الأربعاء، عن نتائج العد والفرز اليدوي لــ (٢٤٤) محطة انتخابية أضيفت الى النتائج الأولية التي اصدرتها المفوضية العليا للانتخابات .

وقال مدير اعلام المكتب رزاق الاسدي ان “نتائج محطات العد والفرز اليدوي لم تغير شيء بأسماء المرشحين الفائزين في الدوائر الـ (٣) لمدينة كربلاء، حيث ان الأصوات التي تم جمعها اضيفت الى النتائج الأولية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف الاسدي ان “قرعة المحطات التي آجريت في مقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، وتم اختيار (٢٤٤) محطة في كربلاء، وان هذه المحطات صدرت لها تقارير وعلقت على أبواب المحطات، وتم تزويد مراقبين الكيانات بها” .