مصدر مطلع : تراجع مقاعد الصدريين الى 70 مقعدا

أفاد مصدر مطلع , الثلاثاء , بحصول تغييرات وفق تدقيق اولي لنتائج مقاعد مجلس النواب التي أعلنت اوليا , مشيرا الى ان التغييرات شملت كتل كبيرة ومتوسطة وشخصيات.

وقال المصدر في تصريح لـ المعلومة / , ان ” النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات كانت غير حقيقية وصادمة لقوى سياسية لها جمهور واسع وعريض ومنها تحالف الفتح الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة”.

وأوضح، أن “بعد الاعتراضات والشكاوى التي قدمت والتي احرجت المفوضية جرى تدقيق اولي وتبين وجود تلاعب في النتائج ” .

وأضاف انه “لغاية الان ارتفعت مقاعد عدد من الكتل الكبيرة وتناقص لبعضه ومنها ارتفاع عدد مقاعد تحالف الفتح من 14 الى 20 ودولة القانون من 37 الى 40 وحركة امتداد من 9 الى 12 والتيار الصدري من 73 الى 70 مقعد ” , مؤكدا ان ” عملية التدقيق مازالت مستمرة للان ”