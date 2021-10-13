حقوق: الأرقام التي اعلنتها المفوضية تختلف عن الاشرطة التي حصلنا عليها من المراكز الانتخابية

اكدت مرشحة حركة حقوق في كربلاء وسن المشهداني، الاربعاء، ان الارقام التي اعلنت عنها المفوضية تختلف تماما عن الاشرطة التي حصلنا عليها من المراكز الانتخابية.

وقالت المشهداني في حديث صحفي “قدمت طعنا لمكتب كربلاء الانتخابي عن النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، حيث أظهرت الأرقام التي صرحت بها المفوضية اختلافا عن الاشرطة التي حصلنا عليها من المراكز الانتخابية في الدائرة”.

وطالبت المشهداني “بضرورة اعادة احتساب الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الثالثة، مؤكدة اتباع الطرق القانونية للحصول على حقوقها وحقوق ناخبيها”.