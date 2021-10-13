الحشد الشعبي يعلن اصابة اثنين من افراد عائلة آمر اللواء 33 اثر استهداف منزله ببغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اصابة اثنين من افراد عائلة آمر اللواء 33 بالحشد اثر استهداف منزله بقنبلة صوتية في بغداد.

وذكر بيان للحشد، أن "قنبلة صوتية استهدفت، مساء اليوم، المقدم حقي اسماعيل امين ( أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء 33 في الحشد الشعبي بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الاعتداء اسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".