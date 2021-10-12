تحالف الفتح: لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

أكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، الثلاثاء، أن تحالفه لن يتخلى عن أصوات جماهيره، معتبراً أن هناك ارباكاً بإعلان نتائج الانتخابات.

وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي، "لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا واتفقنا على اجراءات مهمة تضمن نزاهة الانتخابات، لكن ما اعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية" وكان المتفق عليه ان تسلم الاشرطة الى كل مرشح لديه مراقب كيان واعتذرت المفوضية قبل ايام مضيفا الى ان هناك محاطات انتخابية لم تضف اصواتها الى النتائج التي تم اعلانها يوم امس مؤكدا الى ان هناك مليون صوت لم يضاف الى النتائج المعلنة وهذا ارباك يجب تداركه .

وقال الاسدي ان اعتراضنا على نتائج الانتخابات لا يستهدف الكتل الفائزة مشيرا الى ان لدينا ادلة تثبت ان لدينا عددا من الاصوات يؤهلنا للفوز

واضاف انه من المرجح ان نصل الى مرحلة العد والفرز اليدوي. مؤكدا اننا منفتحون على الجميع وليس لنا عقد مع أي كتلة.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً، واعلن بعد ساعات الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.