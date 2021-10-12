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محلل سياسي : : سرقة أصوات الفتح مقصودة وضمن دائرة الهجمة على الحشد والمقاومة


اكد المحلل السياسي صباح العكيلي , الاثنين , ان ماحصل لتحالف الفتح عند اعلان نتائج الانتخابات كان مفاجئة صادمة ودليل على استهدافه بعملية تزوير تقف ورائها المفوضية والمراقبين الدوليين واشراف الامريكان, مبينا ان سرقة أصوات الفتح مقصودة ومعد لها سلفا لضرب القوى المدافعة عن الحشد الشعبي والمقاومة .

وقال العكيلي في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” اعلان النتائج الأولية يوم امس الاحد كان صادما ومفاجئا للجميع والنتائج غير واقعية البتة ودليل على وجود عملية سرقة للاصوات لتحالف الفتح  ” .

وأضاف ان “سرقة الأصوات كانت بالتأكيد بترتيب امريكي وعن طريق المفوضية والمراقبين الدوليين الذين تم توزيعهم بشكل منظم يستهدف القوى السياسية الداعمة للحشد والمقاومة”، مشيرا الى أن “سرقة أصوات الفتح مقصودة و معد لها سلفا” .

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعلن ، اليوم الثلاثاء، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة ، واصفاً اياها بـ “المفبركة”.

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محلل سياسي : : سرقة أصوات الفتح مقصودة وضمن دائرة الهجمة على الحشد والمقاومة
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