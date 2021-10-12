نواب انفقوا ملايين الدولارات ولم يصلوا الى قبة البرلمان

أصدر مركز صوت لشؤون الانتخابات، الثلاثاء، قائمة بأسماء النواب الذين انفقوا ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية، دون أن يتمكنوا من الحصول على مقعد نيابي.

وقال المركز، في بيانات إن “المرشح عمار الحمداني انفق اكثر من 2 مليون دولار على حملته الانتخابية ولم يتمكن من الفوز”.

وأضاف، أن “المرشح حمد الموسوي انفق اكثر من 3 مليون دولار على حملته الانتخابية ولم يتمكن من الفوز”، متابعا أن “المرشح هيثم الجبوري انفق اكثر من 2 مليون دولار على حملته الانتخابية ولم يتمكن من الفوز”.

وأشار الى أن “المرشحة سارة اياد علاوي انفقت اكثر من 3 مليون دولار على حملتها الانتخابية ولم تتمكن من الفوز”،

مبينا أن “المرشح اراس حبيب انفق اكثر من 4 مليون دولار على حملته الانتخابية، والمرشح عبدالحسين عبطان انفق اكثر من 3 مليون دولار دون ان يتمكنوا من الفوز”.