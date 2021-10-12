صحة المثنى تؤكد تطعيم ربع مليون مواطن بلقاح كورونا

كشف مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة المثنى عباس عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المواطنين المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع مدن المحافظة.

وقال عبد الصاحب في تصريح صحفي، ان” كوادر صحة المحافظة قامت بتطعيم ربع مليون مواطن باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع مناطق محافظة المثنى”.

واشار الى ان” الموقف الوبائي خلال اليومين الماضيين شهد عدم تسجيل أي إصابة او حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم مدن محافظة المثنى”.

واشار عبد الصاحب الى ان” الكوادر الصحية التابعة لدائرة صحة المثنى تحث المواطنين بشكل مستمر على اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا للحد من عدد الاصابات”