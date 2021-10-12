العقد الوطني: انتخابات الانبار عملية سطو للاصوات

اكد تحالف العقد الوطني، الثلاثاء، إن محافظة الانبار شهدت عمليات تزوير وسيطرة نوعية على مراكز الاقتراع ومفوضية الانتخابات.

وقالت عضو التحالف جنان الدليمي عن محافظة الانبار في تصريح صحفي إن ” ماحدث في الانبار كان عبارة عن احتكار الشخصيات البارزة على مجرى الانتخابات وسيطروا على مراكز الاقتراع “.

وأضافت أن ” هذه الانتخابات هي عملية سطو لاصوات الناس والسيطرة عليها من قبل بعض الشخصيات في محافظة الانبار.”

ولفتت الى أن ” هناك قوة منعت وجود مراقبين الكيانات في مراكز الاقتراع وسيطرت على محور الانتخابات مما جعلها انتخابية مزورة بشكل علني “.

يذكر أن مفوضية الانتخابات قد اعلنت في وقت سابق نتائج الانتخابات وقد تصدرت الكتلة الصدرية وائتلاف دولة القانون.