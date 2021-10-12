مفوضية الانتخابات: تقديم الطعون يبدأ من اليوم ولغاية الخميس المقبل

دعت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، المرشحين والأحزاب لتقديم الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية، خلال 3 أيام بدءاً من اليوم.

وقالت المفوضية في بيان إن “المرشحين والأحزاب السياسية من لديه اعتراض حول النتائج الأولية للانتخابات، عليه ان يقدم طلب طعن خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء لغاية نهاية الداوم الرسمي ليوم الخميس”.

وأضافت أن “الطعون يتم تقديمها في المكتب الوطني (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) ومكاتب المحافظات الانتخابية او بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية للانتخابات”