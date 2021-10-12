الخالدي: تفاجئنا بنتائج الانتخابات.. فرق شاسع بين ارقام المحطات وما اعلن يوم امس

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية في مجلس النواب المنحل محمد الخالدي، الثلاثاء، تفاجئته بنتائج الانتخابات النيابية، مشيرا الى وجود فرق شاسع بين ارقام المحطات وما اعلن يوم امس

وقال الخالدي في تصريح صحفي “إننا نؤمن بالعملية الديمقراطية وخيارات الناس في كل المحافظات دون استثناء ولكن هناك علامات استفهام كبيرة حول انتخابات تشرين الاول ابرزها الفرق الشاسع في عدد ما حصل عليه الناخبين في المحطات وما بين ما اعلن يوم امس من نتائج”.

واضاف الخالدي،ان” هناك وضع معقد في العراق بسبب نتائج الانتخابات المفاجئة والكثير من علامات الاستفهام والغموض الذي يحيط بنتائجها”، لافتا الى ان “نسبة الاقبال على المراكز الانتخابية متدنية جدا ولاتصل الى ما اعلنته المفوضية وهذا امر يجب ان تعطي الاخيرة تفسيرات منطقية حياله للراي العام”.

واشار الى ان “العراق بعد الانتخابات امام وضع استثنائي للغاية يجب ان تقدم المفوضية الاجوبة عن كل ما يطرح من قبل المرشحين وان تبين الحقائق”