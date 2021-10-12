الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن عدم قبوله بنتائج الانتخابات

أعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، الثلاثاء، عن عدم قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكداً طعنه بها.

وجاء في بيان للقوى، أنه "حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات"

وأضاف البيان أن "المفوضية تعهدت بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية".

وتابع "وبناء على ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين".