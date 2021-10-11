نتائج الانتخابات لمحافظة كربلاء المقدسة

النتائج الرسمية الاولية والتي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته في كربلاء، وكما يلي وبحسب اعلى الاصوات:
الدائرة الاولى / نسبة المشاركة 37% عدد المقاعد (4)
طارق كطيفة اغجيري جهلول العجلان - عدد الاصوات: 11.516 صوت
فراس تركي عبد العزيز طلاب مسلماوي - عدد الاصوات: 10.515 صوت
نفوذ حسين محمد عبد الصاحب - عدد الاصوات: 7.121 صوت
شيماء عليوي عبيد راشد السعيدي - عدد الاصوات: 6.937 صوت
الدائرة الثانية / نسبة المشاركة 39% عدد المقاعد (3)
ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي - عدد الاصوات: 13.066 صوت
حسين علي حسين جاعد - عدد الاصوات: 8.456 صوت
منال حميد هاشم - عدد الاصوات: 3.250 صوت
الدائرة الثالثة / نسبة المشاركة 36% عدد المقاعد (4)
محمد جاسم محمد علي الخفاجي - عدد الاصوات: 10.194 صوت
رائد عبد الرضا هادي حسن الفتلاوي - عدد الاصوات: 9.196 صوت
احمد جواد ماضي عليوي العماري - عدد الاصوات: 6.363 صوت
ابتسام هاشم عبد حسين - عدد الاصوات: 1.760 صوت
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