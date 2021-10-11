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نتائج الانتخابات لمحافظة كربلاء المقدسة


النتائج الرسمية الاولية والتي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته في كربلاء، وكما يلي وبحسب اعلى الاصوات:

الدائرة الاولى / نسبة المشاركة 37% عدد المقاعد (4)

طارق كطيفة اغجيري جهلول العجلان - عدد الاصوات: 11.516 صوت

فراس تركي عبد العزيز طلاب مسلماوي - عدد الاصوات: 10.515 صوت

نفوذ حسين محمد عبد الصاحب - عدد الاصوات: 7.121 صوت

شيماء عليوي عبيد راشد السعيدي - عدد الاصوات: 6.937 صوت 

الدائرة الثانية / نسبة المشاركة 39% عدد المقاعد (3)

ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي - عدد الاصوات: 13.066 صوت

حسين علي حسين جاعد - عدد الاصوات: 8.456 صوت

منال حميد هاشم - عدد الاصوات: 3.250 صوت

الدائرة الثالثة / نسبة المشاركة 36% عدد المقاعد (4)

محمد جاسم محمد علي الخفاجي - عدد الاصوات: 10.194 صوت

رائد عبد الرضا هادي حسن الفتلاوي - عدد الاصوات: 9.196 صوت

احمد جواد ماضي عليوي العماري - عدد الاصوات: 6.363 صوت

ابتسام هاشم عبد حسين - عدد الاصوات: 1.760 صوت

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