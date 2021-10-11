وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين و بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

القت وكالة الاستخبارات القبض، اليوم الاثنين، على متهمين و بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني فير بيان "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، وبهدف حفاظ على التراث العراقي".

وأضافت "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية في مدينة الكاظمية المقدسة وبحوزتهما خمسين قطعة اثرية واختام اسطوانية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا لإكمال أوراقهما التحقيقية" .