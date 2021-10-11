نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد.
وأدناه اسماء الفائزين في الانتخابات:
الدائرة الأولى
- علاء سكر سرحان جارالله الدلفي
- زياد طارق عبدالله حمد الجنابي
- أحمد جاسم صابر محمد الأسدي
الدائرة الثانية
- حاكم عباس موسى الزاملي
- حسن كريم مطر شمخي الكعبي
- موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي
الدائرة الرابعة
- قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي
- حسين علي حسين كماش الكناني
- باقر كاظم ناصر جبر السعدي
الدائرة 10
- حسام غازي عباس جابر
- علي فيصل فهد الفياض
- محمد فاضل جاسم محمد الدليمي
الدائرة 17
- محمود العبيدي
- حامد الكرغولي
- سالم الغراوي
- زيتون الدليمي
الدائرة 12
- غاندي الكزنزاني
- علي الموسوي
- علي الساعدي
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