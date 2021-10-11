العتبة العباسية تصدر بياناً بشأن أنباء تبنيها لـ"قائمة انتخابية"

نفت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الاثنين، أنباء تبنيها أو دعمها لأي قائمة انتخابية.

وقالت العتبة في بيان إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام من التي لا تتحرى الدقة باستحصال المعلومات الصحيحة في نشرها سواء على شاشاتها أو منصاتها الالكترونية، إشاعة مفادها أن العتبة العباسية المقدسة تتبنى وتدعم قائمة انتخابية معينة".

وأضافت، "في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عدم صحة ذلك، فإنها ستلجأ لمقاضاة تلك الوسائل الإعلامية المغرضة بالأساليب القانونية".