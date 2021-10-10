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رئيس مجلس القضاء يشكر المشاركين في اللجان القضائية بيوم الاقتراع


قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاحد، شكره للمشاركين في اللجان القضائية الخاصة بيوم الاقتراع.

وقال زيدان في بيان، "نشكر القضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين والموظفين والحراسات القضائية المشاركين في اللجان القضائية الخاصة بيوم الاقتراع على جهودهم المتميزة التي ساهمت بانجاح اجراءات الانتخابات".

وشهد العراق، اليوم الأحد، الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة في بغداد والمحافظات، وبدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وانتهت عند السادسة مساءً.

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