المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات

كشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، اليوم الأحد، موعد إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقال عدنان في مؤتمر صحفي، إن "إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".

وبين، أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال الـ24 ساعة المقبلة، وليس بعد 24 ساعة". وأضاف، أن "الخلل الفني الذي حصل في بعض المراكز الانتخابية تم معالجته بسرعة".

وختم حديثه، بالقول أن "المشروع كان صعباً وطويلاً من اجل إنجاح العملية الانتخابية".