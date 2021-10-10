رئيس المراقبين الدوليين في صلاح الدين : الأمن منع مراقبين من دخول مراكز الاقتراع!

كشف رئيس المراقبين الدوليين في محافظة صلاح الدين، صباح العزاوي، اليوم الأحد، عن عدم تعاون بعض المنتسبين في القوات الأمنية مع المراقبين.

وقال العزاوي في حديث صحفي، إن "القوات الأمنية في صلاح الدين لم تتعاون بشكل جيد مع المراقبين، ولم تسمح للكثير منهم في دخول مراكز الاقتراع".

وأشار إلى "منع القوات الأمنية، للمراقبين من الدخول الى مراكز الاقتراع في محافظة صلاح الدين بالإضافة إلى مناطق بغداد الجديدة، الطارمية، أبو غريب والمحمودية".