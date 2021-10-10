المفوضية تتحدث بشأن التزوير في عملية الانتخاب

أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عدم وجود أي تزوير في عملية الانتخاب، فيما أشارت إلى أن المشكلات التي رافقت عملية الاقتراع سببها "حساسية الأجهزة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث صحفي، إن "المشكلات التي رافقت عملية الاقتراع خاصة فيما يتعلق بعطل الأجهزة سببها حساسية الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية".

وأوضحت، أن "بعض الموظفين وعند عدم ظهور بصمة الناخب، يقومون بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله؛ الأمر الذي يتطلب رمزاً جديداً للجهاز"، منوهة إلى أن "فرقها الجوالة تمكنت من معالجة المشكلات التي حدثت في بعض المراكز".

وطمأنت الغلاي، "بعدم حدوث عمليات تزوير، وأن حق الناخبين محفوظ".