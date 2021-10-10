صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم العراق

أغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع العام في عموم العراق.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام في أول انتخابات "مبكرة" بعد عام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا.